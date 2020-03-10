شائعات كورونا| صورة طفلي النوبة مُزيفة.. وخبر الصعيدي "من 2011"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عصام خضيري:

مع انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) في أغلب دول العالم، ووصوله إلى مصر مؤخرًا، حققت صورًا مزيفة انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُفند "الخليج 365" يوميًا في سلسلة "تحقق محتوى" الشائعات المنتشرة عن المرض من خلال استخدام الأدوات التقنية المتوفرة؛ للتحقق من الصور والأخبار والفيديوهات والمعلومات غير الصحيحة.

وفي تقرير اليوم، رصدنا صورة لطفلين بملامح أفريقية يعتليان تمساحًا ضخمًا في إحدى البحيرات، وقالت إحدى الصفحات إنهما طفلان من النوبة. بالإضافة إلى "لقطة من شاشة" لخبر منشور على موقع صحيفة الرياض السعودية، عنوانه: "صعيدي يكتشف طلقة في رأسه بعد 10 أيام من إصابته"، وعلقت الصفحة التي نشرت الخبر المزيف: "كورونا مين يا جدعان إحنا عندنا ناس بتنسى تموت".

حصد المنشور 5 آلاف مشاركة، ونال إعجاب الآلاف.. فما حقيقته؟.. من خلال البحث عن مصدر الخبر وجدناه منشورًا على موقع غير مُحدث باسم صحيفة الجزيرة السعودية (اضغط هنا)، ويعود للعام 2011K، ومن خلال "wayback machine" تأكدنا من أن نسخة الموقع هي نفسها للصحيفة السعودية قبل تطويرها.

Advertisements

أطفال النوبة على ظهر التمساح

صورة مُزيفة أخرى تفاعل معها الآلاف على مدار الأيام الماضية لطفلين ادعت هذه الصفحة أنهما من النوبة، وعلقت على المنشور الذي حصد آلاف المشاركات، وتم تداوله بصورة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي: "ويقولك قال كورونا... ده العيال عندنا في النوبة عاملين التماسيح سكوتر".

وبالبحث عن أصل الصورة، ومدى صحتها، استخدمنا أكثر من أداة فوجدناها تعود إلى عام 2012 (أي من 8 سنوات)، وتم تداولها منذ هذه الفترة في أحداث مختلفة، منها عندما انتشر تنظيم داعش، وأثار موجة خوف عالميًا، وأخرى في السودان (اضغط هنا)، والآن مع انتشار فيروس كورونا في مصر.. وقالت بعض المواقع إن الصورة تعود لطفلين من السودان على إحدى البحيرات.

ومن خلال أدوات تحليل الصور، وجدنا تلاعبًا في الصورة، إذ ظهر في خريطتها التحليلية "فجوات"، وهو ما يعتبر مؤشرا قويًا على التلاعب فيها وتزييفها، وفقًا لأدوات التحقق من الصور.