"يستند لتقييم المخاطر".. الصحة العالمية تعلق على موقف تعليق الدراسة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
قالت منظمة الصحة العالمية، إن أي قرار بإغلاق المدارس بسبب فيروس كورونا المستجد، هو قرار حكومي يخص كل دولة، ويستند إلى السياق المحلي وتقييمات المخاطر التي تجريها البلدان.
جاء ذلك في تغريدة عبر حساب المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط على تويتر، اليوم الثلاثاء.
كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قالت إنه لا يوجد ما يستدعي تعطيل المدارس والجامعات، إذ أن الوضع مطمئن في مصر بشأن خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد داخل البلاد.
وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "عاملين خطة مواجهة كورونا على 3 سيناريوهات، ولا زلنا في المرحلة الأولى ولا داعي لغلق المدارس والجامعات".
وأوضحت أنه يجري التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بخصوص خطط التوعية في المدارس.
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