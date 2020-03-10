بدء فرز الأصوات بانتخابات "دار التحرير" و"دار المعارف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: بدأت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مؤسستي دار التحرير ودار المعارف، فرز أصوات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية بمقر مؤسستي دار التحرير ودار المعارف بعد غلق أبواب اللجان في تمام الساعه الخامسة مساءً وقام كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يرافقه سعد سليم رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير وعبدالرزاق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر وعضو الهيئة بتفقد المقار الانتخابية بمؤسسة دار التحرير، حيث استقبلهم العاملون بالمؤسسة بمظاهرة حب وتأييد . Advertisements وأكد رئيس الهيئة أن الانتخابات تجري في جو من الشفافية والنزاهة والحيادية والتي شهد لها الجميع بذلك. واستمع رئيس الهيئة لشكاوي بعض العاملين وأصدر قرارات فورية بحل بعض المشاكل العالقة. وأكد العاملون بالمؤسسة علي تأييدهم لخطة الهيئة الخاصة بإصلاح المؤسسات الصحفية القومية وضرورة استغلال الأصول المملوكة للمؤسسات ، حيث طمأنهم السيد رئيس الهيئة علي ان الهيئة قد بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة في هذا السبيل وعلي رأسها إجراء الانتخابات في جو من الحيادية والنزاهة.

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