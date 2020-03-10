منع غلق الهاتف وفريق طائر.. 4 توجيهات للتمريض لمواجهة فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

رفعت الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، درجة استعدادها ضمن الخطة الاحترازية التي وضعتها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووزعت إدارة التمريض منشورا يتضمن عدة توجيهات لمديريات الصحة على مستوى الجمهورية، منها إلزام جميع مديرات التمريض بعدم غلق الهاتف المحمول على مدار الساعة، والتنبيه على رئيسات التمريض بالمستشفيات بفتح المحمول طوال الوقت.

ووجهت إدارة التمريض بتشكيل فريق تمريض تحت مسمى الفريق الطائر بكل مديرية يكون لديه معلومات كافية عن مكافحة العدوى والوقائية من فيروس كورونا والتعامل مع حالات العزل على أن لا يقل العدد عن ١٠٠ ممرض وممرضة، وتجهيز كشف بأسمائهم وأرقام هواتفهم ترسل للإدارة المركزية.

وأشارت إلى سرعة التدريب المستمر لجميع أفراد هيئة التمريض على مستوى الجمهورية على كيفية الوقاية من مرض كورونا وإرسال تقرير يومي للإدارة المركزية للتمريض عن الاعداد التي تم تدريبها.