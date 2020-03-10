بسبب كورونا.. وقف البصمة بوزارة الصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
قررت وزارة الصحة والسكان، يوم الاثنين، وقف البصمة الإلكترونية للعاملين بالوزارة بشكل مؤقت، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقال اللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة للشئون المالية والادارية، إنه تم تعليق نظام التوقيع بالبصمة لكافة العاملين في وزارة الصحة وإدارتها ومستشفياتها كإجراء وقائي واحترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف في تصريحات صحفية: تم تعليق التوقيع بالبصمة لحين إشعار اخر، ويتم حاليا اثبات الحضور للعاملين عن طريق الدفاتر الورقية وتم تعميم ذلك على مستوى الجمهورية.
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