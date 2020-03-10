مصر | تسليم متهم هارب من قسم شرطة نويبع إلى مصلحة السجون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسليم متهم هارب من قسم شرطة نويبع إلى مصلحة السجون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطبت نيابة 15 مايو الجزئية، مصلحة السجون لتسلم متهم هارب من قسم شرطة نويبع، بجنوب سيناء، إبان أحداث يناير وصادر ضده حكم بالسجن 25 عاما، وغرامة 100 ألف جنيه في إحدى القضايا الجنائية، في أثناء اختبائه بمنزله بدائرة القسم متخذها مكانا لترويج مخدر الهيروين علي عملائه.

كما طالبت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلي المعمل الكيميائي لفحصها وإرسال تقرير وافي بها.

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لمباحث قسم شرطة 15 مايو، تفيد قيام المدعو "إيهاب. ش"، 34 سنة، ومقيم في منطقة 15 مايو بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم له قضية جنائية من قبل ويقوم بالاتجار في المواد المخدرة، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 24 لفافة هيروين، وبمواجهته اقر بالمضبوطات بقصد الربح غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.