أخبار مصر | رئيس 'الوطنية للصحافة' يتفقد انتخابات 'دار المعارف'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس 'الوطنية للصحافة' يتفقد انتخابات 'دار المعارف' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، يرافقه سعيد عبده رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف، ومحمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر، وعاطف عبدالغني رئيس تحرير بوابة دار المعارف، وأيمن كمال رئيس التحرير الأسبق، والصحفي محمد نجم، وكبار العاملين بالمؤسسة، بتفقد المقار الانتخابية بمؤسسة دار المعارف.

وأثنى رئيس الهيئة على الاستعدادات والتجهيزات التي قامت بها المؤسسة بالمقار الانتخابية، مؤكدًا أن الهيئة كانت حريصة على نزاهة وحيادية الانتخابات.

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واستمع رئيس الهيئة لتساؤلات بعض العاملين بالمؤسسة عن التعيينات بالمؤسسات، وأوضح أن التعيينات ستكون طبقًا لمعيار الكفاءة والخبرة، وليس معيار الواسطة والمحسوبية.

وشهدت اللجان الانتخابية بمؤسسة "دار التحرير للطبع والنشر"، إقبالًا كثيفًا من قبل الصحفيين والإداريين والعمال على صناديق التصويت لانتخاب ممثلين عنهم في مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

وفتحت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة وعمومية مؤسسة "دار التحرير للطبع والنشر"، في التاسعة من صباح اليوم، باب التصويت، أمام الناخبين المشاركين في ثالث جولات انتخابات المؤسسات الصحفية القومية، وفقًا لقانون الهيئة الوطنية للصحافة 179 لسنة 2018.