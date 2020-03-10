أخبار مصر | انطلاق احتفالية "40 عامًا على إنقاذ آثار النوبة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق احتفالية "40 عامًا على إنقاذ آثار النوبة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت منذ قليل بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، احتفالية "مرور 40 عام على إنقاذ آثار النوبة"، بحضور وزير السياحة والآثار وسفراء دول العالم.

وشهد الاحتفالية وزير السياحة والآثار، ومدير مكتب اليونسكو في القاهرة غيث فريز، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد كبير من سفراء دول العالم.

الحملة بدأت في مارس 1960 انتهت 10 مارس 1980 ويمر عليها اليوم 40 عامًا، وشاركت اليونسكو في إنقاذ 6 مواقع أثرية أولها موقع أبو مينا في الإسكندرية، والثاني طيبة وجبانتها، القاهرة التاريخية، منف وجباناتها، اثار مصر في النوبة من أبو سمبل إلى فيلة، وسانت كاترين.