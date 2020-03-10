أخبار مصر | السائحون لنائب الوزير: الإجراءات الوقائية المصرية ضد كورونا "مطمئنة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السائحون لنائب الوزير: الإجراءات الوقائية المصرية ضد كورونا "مطمئنة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، عددا من المواقع الأثرية والسياحية في محافظة الأقصر، حيث زارت معابد الكرنك والأقصر وعدد من الفنادق الثابتة والعائمة.

وخلال جولتها التقت شلبي بالسائحين من جنسيات مختلفة من دولة فرنسا وألمانيا وأسبانيا وأمريكا وإنجلترا والبرتغال الذين أشادوا بالإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للوقاية والاطمئنان على صحة السائحين والعاملين في القطاع السياحي معربين عن الإجراءات تجعلهم يشعرون أكثر بالاطمئنان .

كما أعربوا عن سعادتهم بالتجول داخل المواقع الأثرية المختلفة في الأقصر و يستمتعون بجوها الدافئ و المشمس.