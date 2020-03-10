أخبار مصر | غدا.. عاشور يلتقي محامي المنوفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. عاشور يلتقي محامي المنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يعقد سامح عاشور نقيب المحامين، غدا الأربعاء، لقاء مفتوحا مع محامي المنوفية في تمام الثانية عشرة ظهرا، بقاعة نادي المعلمين، وذلك للرد علي جميع التساؤلات، والاستماع لمشكلات وطلبات المحامين، تلبية لدعوتهم.
وتجرى انتخابات المحامين في 15 من مارس الجاري، على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، وذلك بعد ما أغلقت باب التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين في الانتخابات.
وجاءت أعداد المرشحين فى الانتخابات على النحو التالى: 18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين، و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.
ودعا المحامون، النقيب العام لعقد لقاء مفتوح مع محامي الفرعية، للرد علي جميع التساؤلات، والاستماع لمشكلات وطلبات المحامين، بالإضافة للاستماع لمقترحاتهم لتطوير المهنة والارتقاء بها.
وتجرى انتخابات المحامين في 15 من مارس الجاري، على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، وذلك بعد ما أغلقت باب التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين في الانتخابات.
وجاءت أعداد المرشحين فى الانتخابات على النحو التالى: 18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين، و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.