أخبار مصر | غدا.. عاشور يلتقي محامي المنوفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. عاشور يلتقي محامي المنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد سامح عاشور نقيب المحامين، غدا الأربعاء، لقاء مفتوحا مع محامي المنوفية في تمام الثانية عشرة ظهرا، بقاعة نادي المعلمين، وذلك للرد علي جميع التساؤلات، والاستماع لمشكلات وطلبات المحامين، تلبية لدعوتهم.

ودعا المحامون، النقيب العام لعقد لقاء مفتوح مع محامي الفرعية، للرد علي جميع التساؤلات، والاستماع لمشكلات وطلبات المحامين، بالإضافة للاستماع لمقترحاتهم لتطوير المهنة والارتقاء بها.