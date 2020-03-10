أخبار مصر | وزير الري يعلن حالة الطوارئ استعدادا لموجة الطقس السيئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الري يعلن حالة الطوارئ استعدادا لموجة الطقس السيئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه تم إعلان حالة الطوارئ في الوزارة انتظارا لموجة الطقس السيئ التي ستضرب البلاد خلال اليومين المقبلين، مشيرا إلى أنه تم وقف كل الإجازات لجميع العاملين، تحسبا لأي تقلبات جوية تشهدها مصر.

وأضاف الوزير خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، للرد على عدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة لوزارة الموارد المائية والري: "نحن في حالة طوارئ طوال العام، ولكن زادت حالة الطوارئ هذه الأيام بسبب توقعات الطقس الذي تشهده البلاد".

جاء ذلك وفقًا للتقرير الذى نشرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.