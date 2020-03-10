أخبار مصر | الأزهر يضع ضوابط تنظيمية لمواجهة فيروس كورونا بجميع قطاعاته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر يضع ضوابط تنظيمية لمواجهة فيروس كورونا بجميع قطاعاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، منشورًا يحدد الضوابط التنظيمية، لمواجهة ظهور فيروس كورونا بمختلف قطاعات الأزهر الشريف، تماشيًا مع التوجهات التي صدرت عن وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة ظهور الفيروس.

ونص المنشور على ما يلي:

- تعليق التجمعات بشتى أشكالها (أنشطة ـ مسابقات ـ رحلات ـ معسكرات ـ.. إلخ)، إلا عند الضرورة القصوى، وبعد العرض على السلطة المختصة.

- تفعيل دور الزائرة الصحية بالمعاهد الأزهرية والاهتمام بالمتابعة المستمرة للطلاب.

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- إطلاق حملات توعية واسعة النطاق وتشمل؛ برنامج وقاية يتضمن التوعية، من الأوبئة والاهتمام بالنظافة، نشر وتوزيع بوسترات التوعية الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية.