أخبار مصر | غلق صناديق الاقتراع بانتخابات 'دار التحرير' و'دار المعارف'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غلق صناديق الاقتراع بانتخابات 'دار التحرير' و'دار المعارف' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت منذ قليل، اللجنة المشرفة على انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، صناديق الاقتراع في مؤسستي دار التحرير ودار المعارف.

وأجربت الانتخابات من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، حيث يجرى فرز الأصوات وإعلان النتيجة مساء نفس اليوم.

وأكدت الهيئة في بيان سابق لها، أن الانتخابات تتم تحت الإشراف القضائي، واستخدام الحبر الفسفوري، في ظل الحياد التام والنزاهة والشفافية بين سائر المرشحين، والتيسير على الناخبين في الانتخابات.

وكانت قد راجعت الهيئة كشوف الناخبين والتوقيع وبطاقات التصويت، كما قامت اللجنة التنفيذية بالهيئة بزيارة المقار الانتخابية بالمؤسسات؛ للتأكد من مدى ملائمتها لعملية إجراء الانتخابات، وتجهيز الصناديق الشفافة ضماناً لنزاهة وحيادية الانتخابات.