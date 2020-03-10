أخبار مصر | الحكومة تقرّر تعطيل الدراسة الخميس المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تقرّر تعطيل الدراسة الخميس المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، يوم الخميس المقبل لسوء الأحوال الجوية.

جاء القرار وفقاً للتقرير الذي تلقاه مجلس الوزراء من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذي أشار إلى أنَّه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من الشهر نفسه.

وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

وأوضح أنَّ تقرير الأرصاد أفاد بأنَّه من المتوقع أنَّ تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجة البحري، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس، وتكون رعدية على بعض المناطق وتصل إلى حد السيول على سيناء ومدن خليج السويس، ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على أغلب الانحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصل إلى حد العاصفة.