أخبار مصر | بسبب "كورونا".. طلب إحاطة بشأن دور رعاية الأيتام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب "كورونا".. طلب إحاطة بشأن دور رعاية الأيتام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت سحر طلعت مصطفى عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن أهمية اتخاذ إجراءات احترازية ومزيد من تفعيل الدور الرقابي للوزارة في أماكن تجمعات الفئات الأكثر احتياجا للرعاية، مثل دور رعاية الأيتام، ومراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ودور رعاية المسنين، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت "سحر"، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن إصابة فرد واحد من هذه الفئات بهذا الفيروس سيتحول معه الأمر إلى كارثة، مؤكدة أن هذه الفئات تحتاج إلى مهام أكبر من المساعدة في مجالات الرعاية، كما أن كثير منهم تنقصه الجوانب التوعوية والمعرفية حتى يتمكن من التعامل على النحو الواجب مع أزمة من هذا النوع، فضلا عن القائمين على رعايتهم، واعتبرت أن واجب الحكومة هو أن تمارس دورها التوعوي والرقابي حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه.

والجدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان دعت المواطنين في وقت سابق إلى التوجه لمستشفيات الحميات عند الشعور بأى أعراض تشير للإصابة بكورونا كارتفاع في درجات الحرارة لعمل التحاليل اللازمة والاطمئنان على صحتهم.