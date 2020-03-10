أخبار مصر | وزير النقل يناقش الميزانية العمومية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يناقش الميزانية العمومية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقش المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الميزانية العمومية وإقرار الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن السنه المالية المنتهية فى 2018/2019 وكذلك إقرار تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، حيث أكد الوزير أن المرحلة القادمة تحتاج إلى العمل على مدار الساعة والمتابعة الدقيقة لنظم الإدارة والتشغيل الجيد خاصة والحرص على استمرار تقديم خدمات مميزة للركاب، مشيدا بجهود جميع العاملين فى شركة مترو الأنفاق، حيث ينقل المترو ما يقرب من 3مليون راكب يوميا.

وفى نهاية الإجتماع شدد وزير النقل على تطهير جميع القطارات والمحطات بالخطوط الثلاثة يوميًا أثناء وبعد إنتهاء التشغيل، وأيضًا وضع ملصقات معتمدة من وزارة الصحة للتعريف بالحالة وطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأيضًا التنويه من خلال الإذاعة الداخلية بجميع محطات الخطوط الثلاثة بأساليب الوقاية من المرض، كما أصدر الوزير تعليمات بزيادة الدفع بقطارات إضافية بالمحطات المزدحمة لمنع التجمعات والازدحام بالمحطات.