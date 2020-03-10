شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. وزير النقل يأمر بتطهير قطارات ومحطات مترو الأنفاق يوميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، حيث تم مناقشة الميزانية العمومية وإقرار الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنه المالية المنتهية في 2018/2019 وكذلك إقرار تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة.

وخلال الاجتماع أكد الوزير أن المرحلة القادمة تحتاج إلى العمل على مدار الساعة والمتابعة الدقيقة لنظم الإدارة والتشغيل الجيد خاصة والحرص على استمرار تقديم خدمات مميزة للركاب مشيدا بجهود جميع العاملين في شركة مترو الأنفاق، حيث ينقل المترو ما يقرب من 3مليون راكب يوميا.

وفى نهاية الإجتماع شدد وزير النقل بتطهير جميع القطارات والمحطات بالخطوط الثلاثة يومياً أثناء وبعد إنتهاء التشغيل، وأيضاً وضع ملصقات معتمدة من وزارة الصحة للتعريف بالحالة وطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأيضاً التنويه من خلال الإذاعة الداخلية بجميع محطات الخطوط الثلاثة بأساليب الوقاية من المرض، كما أصدر الوزير تعليمات بزيادة الدفع بقطارات إضافية بالمحطات المزدحمة لمنع التجمعات والازدحام بالمحطات.