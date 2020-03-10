شكرا لقرائتكم خبر عن لجان حماية الطفل توقف حالة زواج مبكر لطفلة بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة الفرعية لوحدة حماية الطفل بمركز أخميم بسوهاج، تمكنها من إيقاف حالة زواج مبكر لطفلة قاصر بقرية «الصوامعة شرق» بدائرة المركز، وذلك عقب وورد بلاغ لوحدة الحماية من خط نجدة الطفل بقيام شخص بالإعداد لتزويج شقيقته الطفلة القاصر البالغة من العمر (16 عامًا- طالبة في الصف الأول بالثانوي الفني).

وقال السيد على محمد، مقرر اللجنة الفرعية لوحدة حماية الطفل بأخميم- في بيان صحفي، الثلاثاء- أنه تم إيقاف حالة الزواج بعد أخذ التعهدات اللازمة على ولي أمر الطفلة «شقيقها» بعدم إتمام زواجها قبل بلوغها السن القانوني (18 عاما)، لافتا إلى أن الطفلة والدها متوفي وتعتبر الحالة رقم 6 خلال الشهور الماضية التي تعاملت معها لجنة الحماية الفرعية بمركز أخميم، وأوقفت إتمام الزواج.

وأشار إلى أن ولي أمر الطفلة في حديثه للجنة الحماية ذكر أنه لم يفكر في قانونية زواجها أو بلوغها السن القانوني، وألتزم أمام اللجنة بعدم تزويج شقيقته قبل بلوغها السن القانونية.