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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، يرافقه سعد سليم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير، وعبدالرزاق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ومجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر وعضو الهيئة، بتفقد المقار الانتخابية بمؤسسة دار التحرير، حيث استقبلهم العاملون بالمؤسسة بمظاهرة حب وتأييد.

وأكد رئيس الهيئة، في بيان، الثلاثاء، أن الانتخابات تجري في جو من الشفافية والنزاهة والحيادية، والتي شهد لها الجميع بذلك، واستمع رئيس الهيئة لشكاوى بعض العاملين، وأصدر قرارات فورية بحل بعض المشاكل العالقة.

وأكد العاملون بالمؤسسة تأييدهم لخطة الهيئة الخاصة بإصلاح المؤسسات الصحفية القومية وضرورة استغلال الأصول المملوكة للمؤسسات، حيث طمأنهم رئيس الهيئة على أن الهيئة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة في هذا السبيل، وعلى رأسها إجراء الانتخابات في جو من الحيادية والنزاهة.

كرم جبر يتابع سير الانتخابات بمؤسسة دار التحرير

كرم جبر يتابع سير الانتخابات بمؤسسة دار التحرير

كرم جبر يتابع سير الانتخابات بمؤسسة دار التحرير

كرم جبر يتابع سير الانتخابات بمؤسسة دار التحرير