شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: بداية من الغد سيتم عمل كشف طبي سريع على جميع الوافدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الإعلام أسامة هيكل، إنه بداية من الغد سيتم عمل كشف طبي سريع على جميع الوافدين إلى مصر من الخارج للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

أعلن وزير الإعلام المصري أسامة هيكل أنه بداية من يوم الغد سيتم إجراء كشف طبي سريع على جميع الوافدين إلى مصر للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد، في حين أكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أنه لا حاجة لتعليق الدراسة بسبب الفيروس إلى الآن.

وقال هيكل في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الصحة هالة زايد ووزير السياحة والآثار خالد العناني إن «بداية من الغد جميع الوافدين من الخارج سيتم عمل كشف طبي عليهم للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا».