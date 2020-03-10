شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم البحر الأحمر»: ٤٠% انخفاضًا في نسبة الحضور بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال مسؤولو مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إن مدارس المحافظة بمختلف مراحلها شهدت، اليوم الثلاثاء، ٤٠% انخفاضا في نسبة الحضور، وأن أعلى نسبة غياب كانت في المرحلة الإعدادية.
يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الصحة وفاة أول حالة بفيروس كورونا لمصاب ألماني بمستشفى الغردقة العام.
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