شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تتقدم بمشروع شراكة بين المصريين العاملين بالخارج والحكومة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بمقترح لعمل مشروع شراكة بين المصريين العاملين بالخارج والحكومة المصرية، لعمل مشاريع أستثمارية مثل إنشاء عدد من المستشفيات والمدارس الخاصة والحامعات الخلصة، ويأتي هذا المشروع في إطار توجه الدولة المصرية لرعاية المواطنين المصريين في الخارج وربطهم بأرض الوطن والتواصل الدائم معهم.

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واجتمعت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، مع النواب في اللجنة اليوم، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة المصرية، وعدد من ممثلي الوزارة لعرض المقترح، مؤكدة في الاجتماع الحرص على إدماج المصريين بالخارج في مجالات الاستثمار المصرية، ومساعدتهم في الاستثمار بنظام الشراكة بينهم وبين الحكومة بنظام الأسهم والأستفادة من خبرتهم العملية في الخارج.

وأوضحت النائبة المصرية، أنها تواصلت مع عدد من الشباب العاملين بالخارج الذين أعربوا عن سعادتهم الشديدة بالمشروع، وعرض بعد الشباب خدماتهم والعودة إلى الوطن للعمل سوياً في تنمية الوطن.

وأشارت عجمي، أن الحكومة المصرية تسعي لرعاية أبنائها المصريين بالخارج، مؤكدة أن هناك تطوراً كبيراً في الدولة المصرية، واهتماماً كبيراً من الحكومة بالشباب.