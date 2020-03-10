شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: كواشف سريعة لتحليل «كورونا» تصل القاهرة غدًا.. والنتيجة خلال 30 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الثلاثاء، إن «مصر من أول 4 دول في المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا حصلت على الكواشف الخاصة بتحليل كورونا المستجد».
وأضافت «زايد»، في مؤتمر صحفي، اليوم: «خلال الأسبوع الماضي تم استحداث كواشف سريعة، ومصر عملت خطة لاسيراد الكواشف السريعة، وستصل أول دفعة غدًا، والنتيجة تظهر خلال 30 دقيقة، وستطبق في منافذ مصر البرية والجوية والبحرية لضمان سلامة القادمين وحماية الموجودين داخل مصر».
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