شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يشهد حفل ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، حفل ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني في دورتها الثالثة، والتي تحمل اسم المبتهل الشيخ سيد النقشبندي، بالقاعة الكبرى لديوان عام المحافظة، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والمحاسب إبراهيم صادق مدير منطقة القناة وسيناء لبنك الإسكان والتعمير وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبه فقرات للإنشاد الديني.

وألقى محافظ بورسعيد كلمته، وقال فيها أن مصر هي منارة الإسلام المعتدل، والعمود الفقري للدول الإسلامية، وأننا نبعث رسالة سلام للعالم أجمع بتعاليم الدين الإسلامي الذي يقوم على التسامح والسلام والاعتدال، وأضاف أن جميع من شارك في المسابقة وتنظيمها يعد فائزا لمساهمته في نشر السلام والتسامح الديني.

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وأبلغ محافظ بورسعيد الحاضرين تحيات رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي لجميع المشاركين في المسابقة والقائمين على تنظيمها، وتوجه اللواء عادل الغضبان، بالشكر لجميع الحضور من الدول العربية مؤكدا على فخره بإقامة فعاليات المسابقة على أرض بورسعيد.

ثم قام اللواء عادل الغضبان بتقديم شهادات التقدير لأعضاء لجنة التحكيم لما بذلوه من مجهود في اختيار المراكز الثلاث الأولى للمتسابقون في جميع أفرع المسابقة، ثم تكريم الحاصلين على المراكز الثلاث الأولى في فرع حفظ القرآن الكريم للشباب بروايتين، وفرع الأصوات الحسنة وفرع الابتهال والانشاد الديني، وأيضا فرع حفظ القرآن الكريم كاملا للإناث، وتم منحهم شهادات تقديرية وجائزة مالية لكلا منهم، بالإضافة إلى منح كافة المشاركين في المسابقة شهادات تقديرية .

ويذكر أن المسابقة شارك بها 41 دولة من قارة أسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ودول عربية، وتم منح جوائز مالية بإجمالي 920 ألف جنيه للثلاثة الأوائل في الأفرع الأربعة للمسابقة وهي حفظ القرآن الكريم كاملا بروايتين، وحفظ القرآن الكريم كاملا للإناث، والإبتهال والإنشاد الديني والأصوات الحسنة.

وضمت لجنة التحكيم كل من الدكتور عبدالكريم صالح رئيس لجنة تصحيح المصحف بالأزهر الشريف والقارئ الدكتور عبدالفتاح الطاروطى والشيخ محمد زغلول إمام الجامع الأزهر والشيخ جاسم الأميري من دولة الإمارات والشيخ محمد ترابي من دولة المغرب والدكتور محمد الصادق من دولة اليمن والمنشد حسام صقر من دار الأوبرا المصرية.

حفل ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني في بورسعيد

حفل ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني في بورسعيد

حفل ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني في بورسعيد

حفل ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني في بورسعيد

حفل ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني في بورسعيد

حفل ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني في بورسعيد

حفل ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني في بورسعيد

حفل ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني في بورسعيد

حفل ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني في بورسعيد

حفل ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني في بورسعيد

حفل ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني في بورسعيد

حفل ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني في بورسعيد

حفل ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني في بورسعيد