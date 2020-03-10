شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: مصر من الدول منخفضة الإصابات بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الثلاثاء، أن مصر من الدول منخفضة الإصابات بكورونا، مضيفة أنه «حتى هذه اللحظة يوجد 59 إصابة بفيروس كورونا، منهم 8 بشكل مباشر، و51 بدون أعراض تم رصدهم نتيجة الخطة الاحترازية».

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وأوضحت «زايد»، في مؤتمر صحفي، اليوم: أن «أول حالة في مصر بدون أعراض رصدت من خلال خطة تقصي احترازية مصر اتخذتها، واكتشفنا الحالة بدون أعراض، وبعد 48 ساعة النتيجة سلبية وتم الخروج بعد 14 يوما، وهذا يؤكد قوة الدولة المصرية ووزارة الصحة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية»، مؤكدة أن «خطة مصر الاحترازية قوية جدا».

وبخصوص المركب النيلية بالأقصر وأسوان، أشارت الوزيرة إلى أنه «تم اكتشاف 45 حالة منهم 25 أصبحت نتيجتهم سلبية وكلهم بدون أعراض».

وحول الفحص الطبي الذي تم في الأقصر وأسوان، الاثنين، أوضحت الوزيرة أنه «تم أخذ 558 عينة من المراكب النيلية والفنادق الثابتة بالأقصر وأسوان، وجميعها سلبية، وشملت العينة 50% من المصريين العاملين في السياحة و50% من الزائرين».