شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري» يسلم رسالة من السيسي لرئيس الإمارات بشأن مفاوضات سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّم سامح شكري، وزير الخارجية، نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، رسالة من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المُتحدة، بشأن آخر التطورات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة.

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وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن «شكري» حرص خلال مباحثاته، الثلاثاء، مع نظيره الإماراتي على نقل تحيات رئيس الجمهورية إلى أخيه رئيس دولة الإمارات الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد العام للقوات المسلحة، وقام بتسليم نظيره الإماراتي الرسالة الموجّهة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بشأن آخر التطورات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة.

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع إلى مواصلة دولة الإمارات دعمها لمصر، لا سيما في إطار القرار العربي الصادر مؤخرًا عن الاجتماع الوزاري العربي الأخير في شأن ملف سد النهضة.

وأوضح «حافظ» أن وزير خارجية الإمارات أكد مساندة بلاده لمصر ودعم كل ما يصون الأمن القومي المصري، كما أكد الوزير الإماراتي على ما تمثله العلاقة مع مصر الشقيقة من أهمية خاصة لبلاده، مشددًا على ارتباط الأمن القومي لكل من البلدين الشقيقين.