شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تتابع خطط نشر الوعي الصحي وتُشكل غرفة عمليات للتواصل بين القطاعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكلت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، غرفة عمليات للتواصل بين كل قطاعات الوزارة في مختلف أنحاء الجمهورية، لمتابعة خطط عمل نشر الوعي الصحي للعاملين والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستحدث واتخاذ كل الخطوات اللازمة لتعقيم وتطهير الأماكن التي يرتادها الجمهور من مسارح وقاعات وغيرها.

وأصدرت وزيرة الثقافة العديد من القرارات التي من شأنها الحفاظ على الصحة العامة، منها تفعيل دور إدارات السلامة والصحة المهنية، حيث تمت طباعة العديد من النشرات الإرشادية التي توضح سبل الوقاية من أخطار الأمراض المُعدية، إلى جانب إيقاف العمل بجهاز التوقيع بالبصمة الإلكترونية، بالإضافة إلى عرض أفلام للتعريف بأساليب الوقاية وتجنب العدوى، وشددت على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية التي من شأنها الحد من فرص انتشار الفيروسات، مؤكدة ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية في مختلف قطاعات وهيئات الوزارة.