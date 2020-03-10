شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يستدعي قناتي «بانوراما» و«المحور» للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الثلاثاء، استدعاء الممثل القانوني لقناة بانوراما، للتحقيق في الشكاوى المقدمة من جهاز حماية المستهلك ضد برنامج يعلن عن أدوية ووصفات علاجية، دون الحصول على موافقة وزارة الصحة.

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كما أمر المجلس باستدعاء الممثل القانوني لقناة المحور، في شكوى مقدمة من أحد المستشفيات الخاصة، تتهم القناة بالإساءة إليها في برنامج حواء الذي تذيعه القناة.

وتناقش لجنة الشكاوى برئاسة جمال شوقي، عضو المجلس، في اجتماعها المقبل، تقارير لجان الرصد بشأن المخالفات التي شابت التغطية الإعلامية لفيروس كورونا، ويشمل التقرير المخالفات التي تداولتها صفحات شخصية على فيس بوك، والتي تخضع لسلطة المجلس.

وطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية، بالتزام الدقة والمهنية وعدم نشر أو بث الشائعات أو أخبار مجهولة المصدر أو نقل معلومات من صفحات التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها، كما أهاب بالبرامج المرئية والمسموعة التي تتلقى اتصالات أو معلومات من الجمهور، الالتزام بالتأكد من صحة المعلومات والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، مؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات قانونية رادعة تجاه المخالفين.