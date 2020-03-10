شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الأم ينعش أسواق الملابس.. وتخفيضات تصل لـ60% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسواق الملابس الشتوي انتعاشة في المبيعات، خلال هذه الأيام، تزامنا مع قرب عيد الأم، علاوة على مد فترة الأوكازيون الشتوي إلى نهاية الشهر الجارى.

وقال يحيى زنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الأوكازيون ساهم في ارتفاع نسبة المبيعات من 20% إلى 50% حتى الآن، متوقعا أن ترتفع نسبة المبيعات إلى 65% بنهاية مارس لأن عادة في مناسبة عيد الأم من كل عام تشهد أسواق الملابس حالة من الرواج بسبب شراء الملابس كهدايا للأمهات.

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وأضاف «زنانيرى»، لـ«المصرى اليوم»، أن «هناك تخفيضات على جميع الملابس الجاهزة في المحلات بنسبة وصلت إلى 60% على بعض الأصناف، أملين في زيادة حركة البيع والشراء»، و«نأمل في أن ينعش موسم عيد الأم نسبة المبيعات بشكل أكبر».

وأوضح نائب رئيس الشعبة أنه «منذ عامين انخفضت نسبة البيع بسبب حالة الركود التي كانت تشهدها الأسواق بسبب تراجع الحالة الاقتصادية للمواطنين مع ارتفاع أسعار السلع وأن هذا العام يشهد رواجا في عملية البيع والشراء بنسبة 15% مقارنة بحركة المبيعات خلال العام الماضى ونجحنا خلال الربع الأول من هذا العام في بيع 50% من البضاعة الموجودة بالمحلات».

من جهته، ذكر أيمن السيد، صاحب محل ملابس بمنطقة وسط البلد، أن «هناك تخفيضات على جميع الملابس الجاهزة في المحلات بنسبة وصلت إلى 60% على بعض الأصناف، وخاصة الملابس الحريمى، لتشجيع المواطنين على شراء الملابس كهدايا لعيد الأم، أملين في زيادة حركة البيع والشراء».

وعلى صعيد متصل، قال إبراهيم عطية، صاحب محل ملابس بمنطقة المهندسين، إن «حركة المبيعات تزداد بشكل كبير قبل قدوم عيد الأم بثلاث أيام لأن هناك الكثير من المواطنين يؤجلون شرائهم حتى موعد العيد ونحن كتجار أعلنا عن خصومات كبيرة ومناسبة للتشجيع على الشراء».