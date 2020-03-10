شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: 59 حالة مصابة بفيروس كورونا و خطة مصر الاحترازية قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، إن مؤتمر وزيرة الصحة والسياحة اليوم، للحديث عن أخر أوضاع تطورات فيروس كورونا ،من مصلحتنا أن تتضح الحقيقة للجميع.

وأضافت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن مطارات القاهرة من أولى المطارات فى العالم التى اتخذت الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، مضيفا أن هناك 59 حالة إصابة بفيروس كورونا من بينهم 8 حالات بشكل مباشر و51 جاءت بالتقصى، مضيفة أن أول حالة سجلت فيها فيروس كورونا كانت بدون اعراض وأن هذا يبين قوة الدولة المصرية ووزارة الصحة فى اتخاذ الإجراءات الوقائية.

وأشارت إلى أنها قامت بجولة فى الأقصر للتأكد من الإجراءات الاحترازية، كنا من أول أربع دول تجيب كواشف تحليل كورونا وتم استحداث كواشف سريعة، متابعة :"نسير بخطة احترازية قوية،ونحن من الدول المنخفضة الإصابات".

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً؛ لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة تكدس وتزاحم الراغبين في إجراء تحليل فيروس "كورونا" للمواطنين الراغبين في السفر للخارج، وذلك بحضور وزراء: السياحة والآثار، والصحة والسكان، والطيران المدني، والدولة للإعلام.

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وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هدف الاجتماع هو تسهيل الخطوات اللازمة لإجراء اختبارات وتحليل فيروس "كورونا" المستجد COVID-19 للمواطنين المسافرين إلى خارج البلاد؛ حتى لا يتكرر التزاحم الذي حدث اليومأمام المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه يمكن للمسافرين الراغبين في إجراء اختبارات الفيروس الدخول إلى موقع الحجز الإلكتروني الذى تم تجهيزه اليوم، وهو: www.clab.mohp.gov.eg لحجز موعد لإجراء الاختبار، وسوف تظهر له رسالة تنويهية بضرورة أن يتم حجز موعد تذكرة الطائرة في نفس يوم إجراء الاختبار، حتى تكون الشهادة صالحة للسفر، وعقب ذلك تظهر قائمة بالتواريخ لاختيار موعد الفحص.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنه يتم عمل الاختبار في القاهرة بمستشفى حميات العباسية، وفي الجيزة بمستشفىحميات إمبابة، لافتة إلى أنه يتم سحب العينات من الساعة 12 – 3 صباحا، ويتم إجراء الاختبار من الساعة 3 – 8 صباحا، مع مراجعة واعتماد التقارير من الساعة 8 – 9 صباحا، كما قام رئيس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإرسال فريق عمل للمعامل المركزية لتوثيق الشهادات هناك، ثم ستتولى وزارة الصحة إرسالها للسفارة المختصة مباشرة،تيسيراً من الحكومة على المواطنين.