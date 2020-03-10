شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الإفتاء: أفغانستان الدولة الأكثر تضررا بالإرهاب للأسبوع الأول من مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية فى مؤشر الإرهاب الأسبوعى عن الأسبوع الأول من شهر مارس إنه شهد (13) عملية إرهابية نفذتها (4) تنظيمات إرهابية بالإضافة إلى العمليات ضد مجهول، ضربت (6) دول أسقطت (273) ما بين قتيل ومصاب.

وأشار المؤشر إلى أن أفغانستان جاءت فى المرتبة الأولى بواقع (7) عمليات بما نسبته 54% من جملة العمليات نفذت حركة طالبان (5) منها، وسجلت عملية ضد تنظيم داعش عبر فرعه هناك المعروف باسم " ولاية خرسان"، حيث تصاعدت العمليات الإرهابية على مواقع حكومية بالرغم من التوصل إلى بوادر اتفاق مع الحركة ينهى الصراع الدائر فى البلاد، ويفتح المجال أمام انسحاب كامل القوات الأجنبية من البلاد خلال مدة أربعة عشر شهرًا شريطة التزام طالبان بتعهداتها.

وذكر بيان المؤشر أن نيجيريا حلَّت فى المرتبة الثانية بعمليتين إرهابيتين بما نسبته 15% من العمليات، وهو ما يمثل تراجعًا فى عدد العمليات الإرهابية، حيث نفذ تنظيم "بوكو حرام" عملية إرهابية واحدة، لكن تظل الحركة هى الأكثر دموية فى أفريقيا جنوب الصحراء، فلا يزال الساحل الأفريقى منطقة عمليات بالنسبة إلى التنظيمات الإرهابية، وبشكل عام تشهد القارة الأفريقية وإقليم غرب أفريقيا بوجه خاص تصاعدًا فى العمليات الإرهابية، فقد أشارت تقارير أن هناك اتساعًا فى العمليات الإرهابية بمنطقة الساحل والصحراء خاصة فى بوركينا فاسو ونيجيريا ومالى.

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وأضاف البيان أن حركة طالبان جاءت فى المرتبة الأولى فى مؤشر التنظيمات الأكثر تنفيذًا للعمليات حيث نفذت (5) عمليات إرهابية بنسبة 38% من العمليات، فلا يزال هناك فصيل داخلى فى الحركة يرفض الإقدام على هذا الاتفاق؛ مما قد يحدث انشقاقات داخلية قد تؤثر على قوتها، ولذلك تريد أن تثبت أنها سائرة على نهجها عبر استهداف القوات الأمنية بشتى صورها، بينما جاء تنظيم "داعش" فى المرتبة الثانية بواقع عمليتين إرهابيتين. وحل كل من (نصرة الإسلام والمسلمين - بوكو حرام) فى المرتبة الثالثة بواقع عملية واحدة لكل تنظيم.

وفى ذات السياق، سجلت (4) عمليات إرهابية أخرى ضد مجهول بما نسبته 31% من جملة العمليات، ولكن هذا النمط من العمليات عادة ما تتخذه بعض التنظيمات بهدف عدم الإعلان عن نفسها فى بعض الأوقات خاصة فى أوقات التراجع حتى لا تتعرض للملاحقات الأمنية.

وأوضح المؤشر أن قوات الجيش والشرطة كانت فى الترتيب الأول من حيث الفئات الأكثر استهدافًا بعدد (5) عمليات إرهابية لكل منها، وبنسبة 38%، بينما استهدفت العمليات المدنيين بعدد(3) عمليات إرهابية بنسبة 23%.

وشهد المؤشر تعدد أنماط العمليات الإرهابية التى شهدها المؤشر لهذا الأسبوع ما بين (رصاص - لغم – سترة انتحارية – قذيفة)، وجاء فى المرتبة الأولى من حيث الأنماط الأكثر تنفيذًا للعمليات إطلاق الرصاص بواقع (9) عمليات بما نسبته 69% من جملة أنماط العمليات، بينما جاءت الأخرى بعدد عملية واحدة لكل منها.