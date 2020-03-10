شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: 113 ألف مشروع ضمن التمكين الاقتصادى للمرأة بقيمة 620 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن وزارة التضامن الاجتماعى تسعى إلى التوسع فى استخدام التكنولوجيا وإدارة المعلومات ومد شبكات الأمان الاجتماعى ووصل عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 2.5 مليون أسرة بإجمالى 9 ملايين مواطن، مع إنشاء قاعدة بيانات تضم 30 مليون فرد، مشيرة إلى أن البرنامج قدم للسيدات الرعاية الصحية والمشروطية الصحية والتعليمية، وبطاقة صرف باسم السيدة لتمتلك لأول مرة موارد المنزل وهى من تتخذ قرارات الشراء وهو ما يعد تمكينا للسيدات فى الريف.



جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة فى مؤتمر المجلس العربى لسيدات الأعمال بعنوان "رائدات التنمية: ريادة المرأة - نهضة الاقتصاد"، تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي لافتة إلى أن بنك ناصر التابع لوزارة التضامن الاجتماعى يقوم بصرف النفقة للسيدات المطلقات ونسعي لتشديد العقوبات على المتهربين من دفع النفقة.

وأشارت القباج إلى تأثير الدعم النقدى على السيدات، من خلال إطلاق بطاقات الرقم القومى وغيرها من الأوراق الثبوتية لـ 643 ألف سيدة، وتغطية 71 ألف أسرة ببرنامج سكن كريم عن طريق تسقيف وترميم المنازل ومد وصلات المياه والصرف الصحى، وتوفير مشروعات وفرص عمل للسيدات، ومشاركتهم بفاعلية فى لجان المسائلة المجتمعية لافتة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى لها توجه جديد، من خلال العمل على تمكين الفقراء وذوى الإعاقة ونهضتهم اقتصاديا وهذا حق لهم.

وفي مجال رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، أعلنت القباج عن إطلاق أول موقع إلكترونى يوم 22 فبراير لتسجيل بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، كما أعلنت أن التأمينات الاجتماعية ستشهد تحسنا تدريجيا، لدخولها في استثمارات وعقارات لافتة إلى أن الطريق نحو التمكين والتوظيف بدأ بعدة خطوات أولها الدعم النقدى، لأن البرامج الحماية الاجتماعية تذهب لغير القادرين وظروفهم لا تأهلهم للعمل، ثم تخفيف الصدمات، ثم الانتقال إلى الاستثمار فى رأس المال البشرى ثم التمكين والتوظيف.

وأكدت القباج أن التمكين الاقتصادي للمرأة شمل تقديم 113 ألف مشروع بإجمالي 620 مليون جنيه، ويتراوح التمويل من 5 آلاف - 20 ألف جنيه ويكون التمويل نقدا أو بنقل الأصول الإنتاجية، ويتم تطبيق نظام ( i score) للإدخالات الجديدة، وتطبيق نظام يتيح متابعة القروض ووصلت نسبة السداد إلى 99.7%، فيما تلقت 23 ألف سيدة تدريب على برنامج: "صاحبات الأعمال يمضين قدما" للتدريب على الشمول المالي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وأشارت القباج إلى أن مراكز خدمة المرأة العاملة أحد أدوات التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث تمتلك الوزارة 141 مركز خدمة مرأة عاملة فى 22 محافظةتقدم خدمات تحضير الطعام وتوفير عمال النظافة المدربين والمساعدة المنزلية ورعاية المسنين والأطفال، كما تنشئ الوزارة وتطور 1000 حضانة لتنمية الأطفال ومنح المرأة فرصة أكبر للعمل من خلال برنامج تنمية الطفولة المبكرة (الحضانات)، و8 مراكز لحماية النساء من العنف فى 8محافظات مصرية.

وعلى هامش المؤتمر تم تكريم وزيرة التضامن الاجتماعي على دورها الاجتماعي خلال فترة عملها بالوزارة حتى وصولها لمنصب وزيرة التضامن الاجتماعى.



جانب من مؤتمر المجلس العربي لسيدات الأعمال



جانب من مؤتمر المجلس العربي لسيدات الأعمال



جانب من مؤتمر المجلس العربي لسيدات الأعمال (3)

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جانب من مؤتمر المجلس العربي لسيدات الأعمال (4)



جانب من مؤتمر المجلس العربي لسيدات الأعمال (5)



جانب من مؤتمر المجلس العربي لسيدات الأعمال (6)



جانب من مؤتمر المجلس العربي لسيدات الأعمال (7)



جانب من مؤتمر المجلس العربي لسيدات الأعمال (8)



