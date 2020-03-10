شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تلغى ماراثون للجرى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغت محافظة القاهرة، ماراثون للجرى كان مقرر تنظيمه الجمعة القادمة ضمن فعاليات ملتقى الشباب الذى أعلنت عنه فى وقت سابق حيث كان من المقرر أن تبدأ الفعاليات خلال الفترة من 12 ــ 14 مارس الجارى.

كانت محافظة القاهرة أرجأت ملتقى التوظيف الذى كان مقرراً عقده الخميس القادم أمام البوابة الرئيسية لاستاد القاهرة، إلى وقت لاحق، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين خلال الفترة الحالية.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرر تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

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كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً؛ لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة تكدس وتزاحم الراغبين فى إجراء تحليل فيروس "كورونا" للمواطنين الراغبين فى السفر للخارج، بحضور وزراء: السياحة والآثار، والصحة والسكان، والطيران المدنى، ووزير الدولة للإعلام.

ويشمل قرار رئيس الوزراء الموالد والحفلات والمعارض التى سيتم إقامتها خلال الفترة القادمة، حيث أن أى تجمعات أو حفلات أو معارض سيتم تعليقها حفاظا على سلامة المواطنين المصريين ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

كانت وزارة الصحة والسكان دعت المواطنين إلى التوجه لمستشفيات الحميات عند الشعور بأى أعراض تشير للإصابة بكورونا كارتفاع فى درجات الحرارة لعمل التحاليل اللازمة والاطمئنان على صحتهم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.