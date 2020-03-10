شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسمح لطائرة تركيا بالهبوط اضطراريا لإنقاذ حياة راكب إنجليزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضطرت طائرة تركية قادمة من جنوب أفريقيا فى طريقها إلى مطار إسطنبول الدولي للهبوط اضطراريا بمطار القاهرة الدولى لإنقاذ حياة راكب بريطاني أصيب بأزمة قلبية أثناء تحليق الطائرة فوق الأجواء المصرية، وتم نقله إلى مستشفي هيليوبوليس لتلقى العلاج .

وقالت مصادر طبية بالمطار، إن برج المراقبة تلقي إشارة من قائد طائرة الخطوط التركية رقم 156 القادمة من جنوب إفريقيا فى طريقها إلى مطار إسطنبول الدولى، يطلب فيها السماح له بالهبوط اضطراريا بالمطار وتجهيز سيارة إسعاف لنقل راكب بريطاني الجنسية أصيب بأزمة قلب فوق السحاب .

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وأضافت المصادر أنه تم السماح للطائرة بالهبوط في موقع 336، وإخطار إدارة الحجر الصحي بالمطار برئاسة الدكتور حازم حسين، وتم إنزال الراكب وتوقيع الكشف الطبي عليه وتبين إصابته بأزمة قلبية حادة، وتم نقله إلى مستشفي هيليوبوليس تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار، لتلقي العلاج .