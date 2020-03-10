الأوقاف: المفتى ودينية النواب يؤيدان إجراءات الوزارة فى مواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف، أن كل من الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية الحالى، والدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق ولجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب التى عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور أسامة العبد يؤيدون جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها وزارة الأوقاف فى مواجهة فيروس كورونا.

وأكدت الأوقاف، فى بيان صحفى، أن الجميع يؤيدون الإجراءات سواء بقصر عمل المساجد على الصلاة وخطبة الجمعة أم بتحديد وقت خطبة الجمعة بما لا يزيد عن خمس عشرة دقيقة، وما عرضه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فى هذا الشأن، وتمنى الجميع لمصر وسائر بلاد العالمين السلامة من كل داء داعين الله (عز وجل) أن يحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل سوء ومكروه.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه حال عدم توفر ساحات مفتوحة بالمساجد ستقام الجمعة بالمسجد مع اتخاذ إجراءات النظافة المستمرة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن أى واعظة تخالف تعليمات الوزارة بشأن عدم إقامة أى دروس أو تجميع للسيدات لغير الصلاة سيتم إلغاء تصريحها فورًا.

وحذرت وزارة الأوقاف، جميع العاملين بالأوقاف الإدلاء بأى تصريحات في هذا الشأن سوى ما ينشر على الموقع الرسمى للوزارة من بيانات رسمية في مرحلة تتطلب أعلى درجة الدقة في كل كلمة .