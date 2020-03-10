ضمان جودة التعليم تعقد الاختبار الإلكترونى لـ 500 مرشح اجتازوا برامج تدريبية نحو التحول الرقمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
عقدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الاختبار الإلكترونى المجمع للمجموعة الأولى، التى استهدفت 500 مرشح مما اجتازوا حزمة البرامج التدريبية لإعداد وتأهيل المراجع الخارجى لمؤسسات التعليم قبل الجامعى.
وصرحت الدكتور يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أن الاختبار يعتبر واحدة من محطات التحقق من جودة أداء المراجع ومدي امتلاكه لأدوات المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم قبل الجامعى، يتبعه التدريب على رأس العمل (On-Job Training).
وأضافت أن المجموعة الثانية والتي تستهدف 500 مرشح، موضحة أن ذلك فى إطار استكمال التقدم الدولى فى أطر ضمان جودة التعليم، والتحول نحو رقمنة جميع عمليات وإجراءات المراجعة الخارجية وسعيا لمواكبة التقدم الهائل فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذى أحدث ثورة فى عالمنا المعاصر، وحرصا علي توسيع قاعدة بيانات مراجعى مؤسسات التعليم قبل الجامعى، وضخ دماء جديدة لمنظومة أعمال المراجعة تتكلم بلغة و معطيات العصر.
قررت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ارجاء إقامة مؤتمرها السنوي الدولى السابع لموعد آخر يتم الإعلان عنه لاحقا، وذلك فى إطار تطبيق قرار رئيس الوزراء ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة "فيروس كورونا المستجد": تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، وحرصا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد على الحفاظ على سلامة وصحة كافة المواطنين الكرام.
كانت الدكتوره يوهانسن عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أكدت أهمية مستقبل جودة التعليم ومعدلات الاعتماد المخطط لها تمشيا مع رؤية مصر 2030.
وأضافت عيد ، أن ماشاهدته بمدارس العريس من انتظام وانضباط بمختلف المراحل التعليمية يؤكد على مناخ الأمن والاستقرار
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