شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: تعاقدنا على شراء 260 جرار جديد للسكة الحديد وإصلاح 172 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير جولة تفقدية اليوم بورش ايرماس بالسكة الحديد المتخصصة فى صيانة وعمرة الجرارات، لمتابعة أعمال إعادة تأهيل الـ 41 جرار فى إطار تنفيذ العقد الذي ابرمته هيئة السكك الحديدية مع شركة بروجرس ريل لوكوموتيف الأمريكية، والذي شمل تصنيع وتوريد 50 جرار جديد، وتحديث 50 جرار من الاسطول الحالي، وعمل عمرة جسيمة لـ 41 جرار أخرى من الاسطول الحالى، بالإضافة إلى عقد صيانة طويل الاجل لمدة 15 سنة خاص بـ 141 جرار حيث شاهد الوزير اعمال العمرات للجرارات تحت إشراف خبراء من الشركة الأمريكية وتنفيذ عمال ومهندسين مصريين.

وتابع وزير النقل أعمال الصيانة بالورش بمعرفة الفنيين والمهندسين العاملين بالورشة تحت إشراف خبراء من الشركة الأمريكية وفي وجود خبراء منها، بجانب تنفيذ برنامج تدريبي متكامل للعمال والفنيين على أسلوب العمرة لضمان قيام الورش مستقبلا بتنفيذ أعمال العمرات بالكامل، مشددا على الإنتهاء من العمرة الجسيمة لـ 41 جرار قبل 30/6/2020 وضرورة الاهتمام بالعنصر البشري وتدريبه في مصانع الشركة فى أمريكا لثقل خبرات العمال المصريين.

وأكد كامل الوزير أن تنفيذ هذا التعاقد يدخل ضمن خطة الوزارة لدعم الاسطول الحالي من الجرارات للسكة الحديد بما يسهم فى زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة وتحسين الخدمة المقدمة وتلبية طلبات جمهور مستخدمى السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية، لافتا إلى ان تدعيم منظومة الجر بالسكك الحديدية يساهم أيضا فى زيادة نسبة المنقول من البضائع عبر خطوط السكة الحديد بما يقلل من الاعباء على الطرق ويساهم فى زيادة موارد السكة الحديد بما يعود ايجابيا على الخدمة المقدمة.

وأشار وزير النقل إلى أنه بهذا التعاقد تكون وزارة النقل تعاقدت على 260 جرار جديد وتحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرار من الاسطول الحالي، وذلك بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال بالإضافة إلى الصيانة الدورية للأسطول الحالى من الجرارات بورش السكة الحديد، مشيرا إلى أن الوزارة تسير وفق خطة محددة، فيما يخص جرارات السكك الحديدية، حيث يتمثل ذلك فى التعاقد على شراء جرارات جديدة وصيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات بما يعود إيجابيا على الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.