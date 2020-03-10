شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى بالمركز الأول والقومى للبحوث الثانى فى تصنيف سيماجو العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشئون البحث العلمى حول تقدم ترتيب عدد من المراكز البحثية الحكومية المصرية فى تقرير مؤشر سيماجو العالمى لترتيب المؤسسات الحكومية البحثية بالشرق الأوسط والذى يعتمد على تصنيف المؤسسات البحثية وفقا لثلاث مجموعات من المؤشرات الرئيسية وهى مؤشر التأثير المجتمعى، ومؤشر الابتكار، ومؤشر التأثير البحثى.

أبرز التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، تفوق أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وحصولها على المركز الأول فى إجمالى مؤشرات التصنيف على مستوى الشرق الأوسط، والمركز 579 على مستوى العالم فى التصنيف الدولى.

وأشار التقرير المقدم من الدكتور ياسر عرفات، إلى وزير التعليم العالى إلى أن المركز القومى للبحوث جاء فى المركز الثانى طبقا لإجمالى مؤشرات التصنيف على مستوى الشرق الأوسط، والمركز 596 فى التصنيف الدولى.

وأضاف التقرير أن معهد بحوث البترول جاء فى المركز السابع فى إجمالى التصنيف على مستوى الشرق الأوسط، والمركز 700 فى التصنيف الدولى.

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وأوضح التقرير حصول مركز البحوث الزراعية على المركز 15 على مستوى الشرق الأوسط، والمركز 739 فى التصنيف الدولى.

كما احتلت هيئة الطاقة الذرية المركز 15 على مستوى الشرق الأوسط، والمركز 785 فى التصنيف الدولى.

من جانبه قدم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى التهنئة للمراكز البحثية الفائزة مشيدا بالنتائج التى حققتها وبالجهد المبذول لتطوير البحث العلمى ومؤسساته فى مصر، كما قدم التهنئة للدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى ورؤساء المراكز البحثية مشيدا بجهودهم المتميزة فى تحقيق هذا الإنجاز العلمى.

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، افتتح ، فعاليات المؤتمر الأول للجنة المرأة في العلوم، والذى تنظمه اللجنة الوطنية للمرأة التابعة لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا على مدار يومين تحت عنوان (دور المرأة العلمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مصر 2030)، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتورة نبيلة عبد المقصود رئيس المؤتمر ورئيس اللجنة الوطنية للمرأة في العلوم، وعدد من وزراء التعليم العالى والبحث العلمى السابقين، ورؤساء الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، ونخبة من الأساتذة والعلماء بالجامعات، وذلك فىي إطار فعاليات شهر العلوم المصرى، والاحتفال باليوم العالمى للمرأة.