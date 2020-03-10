شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تلغى نظام العمل بالبصمة للحد من انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة مصر للطيران القابضة إلغاء العمل بنظام التوقيع بالنسبة للعاملين بها والتعويض عنها بتوقيع ورقى وذالك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا .

جدير بالذكر أن عدد العاملين بشركة مصر للطيران وشركاتها التابعة يبلغ حوالى 30 ألف موظف.

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وكان الدكتور عصام المغازى رئيس جمعية مكافحة التدخين وأمراض الصدر وكيل وزارة الصحة سابقا لـ"الخليج 365 أن جهاز البصمة فى المؤسسات وأوراق البنكنوت الملوثة بـ"فيروس كرونا" تنقل العدوى، وقال المغازى: فيروس كورونا يعيش على الأسطح ومنها أوراق البنكنوت والعملات المعدنية وأجهزة البصمة لمدة 10 ساعات وبالتالى فإن استعمالها بعد أشخاص مصابين ينقل العدوى.

وقال الدكتور عصام المغازى رئيس جمعية مكافحة التدخين وأمراض الصدر وكيل وزارة الصحة سابقا أن فيروس كورونا تحور 3 مرات الأولى عام 2003 وعرف باسم السارس والثانية فى 2013 وعرف باسم متلازمة الشرق الأوسط التنفسية وفى أواخر 2019 حيث عرف بفيروس كرونا المستجد.

وأضاف الدكتور عصام المعازى أن النصيحة الذهبية فى الوقاية من الكورونا تتمثل فى تنظيف اليد وغسلها جيدا بالماء والصابون بشكل مستدام مع تقليل المصافحة والعناق مع بعضنا البعض وتابع: "هناك إجراءات لابد من العمل بها وهى تتضمن طهى الطعام جيدا والعطس والكح فى منديل والتخلص منه بشكل يكافح العدوى".