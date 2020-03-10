هيئة الدواء تصدر منشورا يتضمن تعريف حالات الإصابة بكورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت هيئة الدواء المصرية، تعريفا جديدا لحالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقالت إن الحالة المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من أى من أعراض الأعراض التنفسية الحادة سواء الكحة وضيق في التنفس مع أو بدون ارتفاع فى درجة الحرارة 38 درجة مع عدم وجود أسباب أخرى.

وأوضحت هيئة الدواء، فى منشور حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه ضرورة وجود أي من الظروف التالية خلال 14 يوما قبل ظهور الأعراض منها:

1- إذا كان الشخص له تاريخ سفر أو إقامة بدولة ثبت فيها انتشار واسع أو انتقال محلى محدود للفيروس المسبب لمرض كورونا.

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2- إذا كان الشخص مخالط لحالة مؤكدة الإصابة بفيروس كورونا أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية، والتى تم الإبلاغ بها عن وجود حالات إصابة مؤكدة بكورونا.

3- إذا كان مريض محجوز يعانى من ارتفاع فى درجة الحرارة، مع وجود واحد من اعراض الأمراض التنفسية الحادة ولم يمكن التعرف على المسبب الحالة المرضية.

يذكر أن وزارة الصحة، عرفت من قبل تعريف حالة الاشتباه بشرط وجود ارتفاع في درجة الحرارة 38، وأصدرت منشورا جديدا تلغى فيه شرط درجة الحرارة 38.