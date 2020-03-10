شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: غرفة عمليات بالخارج لمتابعة العمالة المصرية بعد انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكاتب التمثيل العمالية التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، بعمل غرفة عمليات لمتابعة أحوال العمالة المصرية لحظة بلحظة، والرد على استفسارات منهم، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، والوقوف على القرارات التى تصدر من دولة العمل، التى تخص العمالة الوافدة ومنها العمالة المصرية، والعمل علي حفظ حقوق تلك العمالة التى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص، فى إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ وحثيث لأبنائها بالخارج حفاظًا على حقوقهم.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إنه فى إطار المتابعة اللحظية لوزير القوي العاملة للمصريين بالخارج تلقي تقريراً عاجلا من مكتبي التمثيل العمالي بالسفارة والقنصلية المصرية بالرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية ، حيث أشار فيه المستشارين العماليين وليد عبد الرازق أحمد، وأحمد رجائى، المستشار العمالي بالرياض، إلى قيام القنصلية العامة بجدة بالتنسيق مع الجانب السعودى فى قيام شركة مصر للطيران بالإقلاع رحلتين يوميا حتى 24 مارس فقط للمعتمرين والزيارات والحاصلين على تأشيرة خروج نهائى.

وأكد أنه يتم التواصل المستمر مع الجالية المصرية، وتبين عدم وجود حالات إصابة بالفيروس بينهم، وأن جميع حالات الإصابة داخل منطقة القطيف من غير الجنسية المصرية، التى تم إغلاقها نهائيا، مما أدى إلى صعوبة التنقل للعاملين بالقطاع المغلق، ومكان إقامتهم الدمام.

وكشف عن وجود حالة وفاة طبيعية نتيجة حادث مرورى، وليس لها علاقة بفيروس كورونا للمواطن المصرى هانى محمد زكريا داخل المنطقة المغلقة القطيف، وسيتم دفنه داخل المنطقة نظرا لصعوبة الحصول على تصريح بسفر الجثمان، وجارى التنسيق والمتابعة مع السفارة والقنصلية وجميع مندوبى الجالية المصرية بالمملكة لمتابعة أحوال العمالة المصرية لحظة بلحظة.