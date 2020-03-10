شكرا لقرائتكم خبر عن كاهن كنيسة بأكتوبر: إغلاق كنائس بيت لحم إيجابى والإيمان ليس ضد العقل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف القمص سيلا عبد النور كاهن كنيسة مارمينا والبابا كيرلس بمدينة السادس من أكتوبر، أن قرار إغلاق كنيسة المهد بميت لحم وكافة الكنائس هناك بالقرار الإيجابى الذى يبتغى الحفاظ على صحة وأرواح المواطنين هناك بعد ظهور وباء كورونا المستجد.

وقال القمص سيلا فى حوار مع الخليج 365، أن كنيسته اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس بين الرعايا وحذرت من تبادل لفائف التناول وزجاجات المياه وكافة الأدوات الشخصية منعا لنقل العدوى.

وعن قرار مجلس الوزراء أمس بتعليق كافة الفعاليات، أوضح القمص سيلا أن الرئاسة الكنسية لم ترسل حتى اليوم أية تعليمات جديدة تطلب إلغاء الأنشطة الكنسية مثل مدارس الأحد والاجتماعات ولكن الكنيسة تخضع لتعليمات الدولة المصرية التى تستهدف حماية المواطنين بالأساس والحفاظ على أرواحهم وصحتهم.

القمص سيلا أشار إلى أن انتشار فيروس كوفيد كورونا المستجد قد يتسبب فى إلغاء حج الأقباط أو رحلة التقديس للأراضى الفلسطينية المقدسة إذا رأت الدولة ذلك مثلما حدث مع السلطات السعودية التى قررت إيقاف شعائر العمرة.

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فيما بدأ الأقباط الأرثوذكس الأسبوع قبل الماضى الصوم الكبير الذى يسبق عيد القيامة المجيد، ويمتد لـ 55 يومًا تبدأ دائمًا يوم الاثنين، وتنتهى ليلة السبت المعروف بـ"سبت النور" أو ليلة العيد.

ويحظر فى الصوم الكبير تناول جميع المنتجات الحيوانية ومشتقات الألبان أو الأسماك، على عكس صوم الميلاد، ويتكون الصوم الكبير من ثمانية آحاد لكل منها اسم من بينها أحد اليعاذر وأحد السعف.

وفقا للطقس القبطى، فإن أيام الصوم الكبير هى أقدس أيام السنة، ويمكن أن يسمى صوم سيدى، لأن المسيح قد صامه بنفسه، وهو صوم من الدرجة الأولى، أن قسم صيام الكنيسة إلى درجات، والغرض التقليدى من الصوم الكبير، إعداد المؤمن من خلال الصلاة، والتوبة من الذنوب، والصدقة وممارسة أعمال الرحمة.

يقسم الصوم الكبير، حسب طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى أسبوع الاستعداد، والأربعين يومًا المقدسة، التى صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، والصوم الأخير هو أسبوع الآلام أو الجمعة العظيمة.

تقام الصلوات داخل الكنائس الأرثوذكسية فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى، أما بداية من الأسبوع الثانى -بداية فترة الأربعين يومًا- فتصلى الكنائس قداسين يوميًا، وقسمت الكنيسة القبطية فترة الصوم إلى 7 أسابيع وهي: "أحد الرفاع، أحد الاستعداد، أحد التجربة، أحد الابن الضال، أحد السامرية، أحد المخلع، أحد المولود أعمى"، وحددت كل أسبوع يبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين، وينتهى مع نهاية يوم الأحد.