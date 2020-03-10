محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي: قرر المكتب السياسي لحزب مستقبل وطن تكليف المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حسن عبدالوهاب، بمنصب رئيس الحزب، خلفا للمهندس أشرف رشاد. وقرر المكتب السياسي لحزب مستقبل وطن، تكليف المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب السابق، بمنصب النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام. Advertisements وانفرد الخليج 365، اليوم الثلاثاء، بخبر تولي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق منصب رئيس حزب مستقبل وطن.

اقرأ أيضا: ننفرد بالتغييرات.. رئيس المحكمة الدستورية السابق مرشحا لرئاسة حزب مستقبل وطن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كما انفرد الخليج 365.. عبدالوهاب عبدالرازق رئيسا لحزب مستقبل وطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.