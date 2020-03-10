وزير السياحة: لا صحة لغلق الأماكن الأثرية.. وهذه أعداد زيارات السياح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي وأحمد جمعة وأسامة علي:

قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة، إن فيروس كورونا أزمة يعانى منها العالم، مشيرا أن مصر لازالت من أقل الدول التي تعاني من هذا المرض.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الدولة للإعلام والصحة بمقر وزارة الدولة للإعلام، أن وزارة السياحة والآثار تنسق بشكل يومى مع كافة أجهزة الدولة لحماية أهلنا الذين يعملون فى السياحة و حماية الضيوف .

وأضاف العنانى، أن المشكلة الوحيدة كانت على متن باخرة خلال رحلة نيلية فى الصعيد، وكل السائحين المتواجدين على المراكب فى الصعيد يستطيعون السفر وزيارة الأماكن السياحية، مؤكدا أنه لا صحة لغلق الأماكن الأثرية .

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وتابع العنانى، أنه فى فبراير الماضي زار مصر ما يقرب من 900 ألف سائح بزيادة 4%عن العام الماضي، وأول 7 أيام فى شهر مارس شهدت زيارة حوالي 210 ألف سائح و8700 سائح على مراكب الأقصر، وأنه في 5 مارس الحالي زار الهرم ٧٨٣٠ زائرا و ٤٠٧٥ زارا الكرنك و ٩٦٦ زارا معبد فيلة، وأمس زار الكرنك ٣٦٢٨ وفيلة ٤٠٨.

وواصل :"اليوم ٤١٥٠ زائرا في محافظة الجيزة والمواقع الأثرية مفتوحة بشكل يومي".

وعقد وزراء الإعلام والسياحة والصحة مؤتمرا صحفيا الآن لإعلان آخر تطورات الأوضاع فيما يخص فيروس كورونا المستجد.