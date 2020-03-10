أخبار مصر | جمال عبدالرحيم يشارك بانتخابات 'دار التحرير'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال عبدالرحيم يشارك بانتخابات 'دار التحرير' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، في انتخابات مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، اليوم، لاختيار أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

وكانت قد أنهت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، مراجعة الاستعدادات النهائية لإجراء انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة في مؤسستي دار التحرير ودار المعارف.

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وتُجرى الانتخابات من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، حيث يجرى فرز الأصوات وإعلان النتيجة مساء نفس اليوم.

وأكدت الهيئة في بيان سابق لها، أن الانتخابات تتم تحت الإشراف القضائي، واستخدام الحبر الفسفوري، في ظل الحياد التام والنزاهة والشفافية بين سائر المرشحين، والتيسير على الناخبين في الانتخابات.

وكانت قد راجعت الهيئة كشوف الناخبين والتوقيع وبطاقات التصويت، كما قامت اللجنة التنفيذية بالهيئة بزيارة المقار الانتخابية بالمؤسسات؛ للتأكد من مدى ملائمتها لعملية إجراء الانتخابات، وتجهيز الصناديق الشفافة ضماناً لنزاهة وحيادية الانتخابات.