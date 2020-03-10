أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يكشف بالأرقام زيادة الإقبال السياحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار يكشف بالأرقام زيادة الإقبال السياحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إنه في فبراير الماضي زار مصر ما يقرب من 900 ألف سائح بزيادة 4 % عن العام الماضي.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الثلاثي المنعقد بوزارة الإعلام لوزراء السياحة والصحة والإعلام حول تطورات فيرس كورونا، أن أول 7 أيام فى شهر مارس شهد زيارة حوالى 210 آلاف سائح و8700 سائح على مراكب الأقصر، وفي 5 مارس الجاري زار الهرم ٧٨٣٠ زائرا و٤٠٧٥ زار الكرنك و٩٦٦ معبد فيله، وأمس زار الكرنك ٣٦٢٨ وفيلة ٤٠٨ زائر.

وأضاف خالد العناني: "زار محافظة الجيزة ٤١٥٠ زائرا اليوم، والمواقع الأثرية مفتوحة بشكل يومي والكلام حول غلق أماكن أو مزارات سياحية كذب".