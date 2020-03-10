أخبار مصر | وزير السياحة والآثار: لا صحة لغلق الأماكن الأثرية بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار: لا صحة لغلق الأماكن الأثرية بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن فيروس كورونا أزمة يعانى منها لعالم، وأن مصر لا زالت من أقل الدول التى تعانى من هذا المرض.

وأضاف خالد العناني، أن وزارة السياحة والآثار تنسق بشكل يومى مع كافة أجهزة الدولة لحماية أهلنا الذين يعملون فى السياحة وحماية الضيوف.

وتابع: أن كل السائحين المتواجدين على المراكب فى الصعيد يستطيعون أن يسافروا ويزورون الأماكن السياحية، ولا صحة لغلق الأماكن الأثرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الثلاثي المنعقد بوزارة الإعلام لوزراء السياحة والصحة والإعلام حول تطورات فيرس كورونا.