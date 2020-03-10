أخبار مصر | وزير الإعلام: ليس من مصلحة مصر إخفاء أى معلومات عن كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإعلام: ليس من مصلحة مصر إخفاء أى معلومات عن كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أسامة هيكل وزير الإعلام، إنه ليس من مصلحة مصر إخفاء أي معلومات أو تطورات حول فيرس كورونا، وأي تطور سوف تعلنه الحكومة فورًا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الثلاثي المنعقد بوزارة الإعلام لوزراء السياحة والصحة والإعلام حول تطورات فيرس كورونا.

وأضاف هيكل أنه لا داعٍ للاستسلام للشائعات، وما حدث خلال الأيام الماضية يؤكد أن الدولة صريحة، ونطمئن على صحة الجميع سواء مصريين أو سائحين.