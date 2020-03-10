أخبار مصر | وزيرة الصحة: لدينا أحدث الكواشف الحرارية للكشف عن كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: لدينا أحدث الكواشف الحرارية للكشف عن كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن مصر حريصة منذ اللحظة الأولى على التعامل باحترافية مع أزمة فيروس كورونا، ومطار القاهرة كان أحد الـ ٣ مطارات التي اتخذت الإجراءات الاحترازية.

وأضافت: لدينا 59 إصابة منها ٨ حالات مباشرة تقدمت للفحص والبقية من خلال خطة التقصي الاحترازية، ومصر أول دولة سجلت حالة بدون أعراض، وهو ما يدل على قوة الدولة المصرية في التعامل مع المرض، وهناك 23 حالة من الـ 59 أصبحت سلبية، متابعة: رصدنا حالة آتية من العمرة وحالة من دبي، ونقوم بمراجعة داخلية وتوسعة لدائرة التقصي وعينات عشوائية.

وأكدت الوزيرة، أنه تم أخذ 585 عينة من الفنادق والمراكب الثابتة وجاءت كلها سلبية، مضيفة "من أول يوم استوردنا أحدث الكواشف الحرارية عن الفيرس، وكنا ضمن أول 4 دول في الشرق الأوسط التي تصل لها هذه الكواشف، وغدًا ستصل كواشف تكشف الفيرس خلال 30 دقيقة وسيتم تزويد المنافذ الجوية بها.

وتابعت: الخطة المصرية لمكافحة الفيرس قوية جدًا وطلبنا لجنة من الصحة العالمية لمتابعة الوضع داخل مصر ونحن من الدول المنحفضة الإصابات.

جاءت كلمة وزير الصحة الدكتورة هالة زايد في مؤتمر ثلاثي لوزراء الصحة والسياحة والإعلام بمقر وزارة الإعلام عن آخر تطورات أزمة فيرس كورونا.

