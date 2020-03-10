أخبار مصر | غرفة عمليات للتأكد من عدم إصابة المصريين في الخارج بـ"كورونا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غرفة عمليات للتأكد من عدم إصابة المصريين في الخارج بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة المصرية، قرار لمكاتب التمثيل العمالي بالخارج، بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة أحوال العمالة المصرية للإطمئان علي صحتهم خاصة في هذه الفترة الصعبة عقب إنتشار كورونا .

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة ، إن اللجنة تأتي في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج لتلقي تقرير عاجل من مكتبي التمثيل العمالي بالسفارة والقنصلية المصرية بالرياض وجدة.

وأكد المتحدث بأسم الوزارة ، أنه تم التواصل المستمر مع الجالية المصرية بالسعودية، وتبين عدم وجود حالات إصابة بهذا الفيروس المميت بينهم، مضيفاً أن جميع حالات الإصابة داخل منطقة القطيف من غير الجنسية المصرية، والتي تم إغلاقها نهائيا، مما أدى إلى صعوبة التنقل للعاملين بالقطاع المغلق، ومكان إقامتهم الدمام.